Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'ye Yardım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye Yardımda Türkiye'nin Rolünü Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gazze'ye bugüne kadar 84 bin tondan fazla yardım gönderdiğini bildirdi. Bu yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Erdoğan, engellemelerin kalkması durumunda Türkiye'nin daha fazlasını göndermeye hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin İnsani Yardım Faaliyetleri

Erdoğan, bu yardımların yanı sıra Türkiye’nin insani yardım misyonunun da devam ettiğini vurguladı. Gazze'deki insani krizin derinleşmesine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olacağını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.