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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da Kritik Zirve İçin Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'ne katılmak üzere geldi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da Kritik Zirve İçin Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'CAN' ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a iniş yaptı.

Karşılama Töreni

Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

Önemli İsimler Eşlik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud (solda) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud (solda) karşıladı.

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