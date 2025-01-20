Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Slovakya Başbakanı Fico Ortağı Oldu: Suriye'deki Kısıtlamalar Kaldırılsın!

Ortak Basın Toplantısında Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada, Slovakya Başbakanı Fico'yu Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması amacıyla imzalanan belgelerin önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret ve Yatırım İlişkileri

Erdoğan, Türkiye ve Slovakya arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, 2019'da 1 milyar dolar seviyelerinde olan ticaret hacminin günümüzde 3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Hedeflerinin ise ortak ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade etti.

Savunma Sanayi İşbirliği

Savunma sanayi alanında düzenlenen işbirliklerinin de önemine değinen Erdoğan, Türkiye ve Slovakya'nın NATO müttefiki olarak birlikte hareket etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine Vurgular

Türk ve Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldıklarını ve Slovakya'nın bu süreçteki desteğinin devam edeceğine inandığını kaydeden Erdoğan, savaşın getirdiği zorluklar karşısında adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Suriye ve Filistin Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, Suriye'deki imar çalışmalarının hız kazanabilmesi için gereken kısıtlamaların kaldırılmasının şart olduğunu belirtti. Ayrıca, Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin önemine dikkat çekti.

Ukrayna-Rusya Savaşı Hakkında Görüşler

Ukrayna-Rusya Savaşı üzerine yapılan değerlendirmelerde, Erdoğan savaşın bölge üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu durumun derinleşmemesi için gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Gelecek Adımlar

Son olarak, Erdoğan, Türk ve Slovakya ilişkilerinin güçlenerek devam etmesi ve imzalanan belgelerin hayırlı olmasını temenni etti. Türkiye'nin uluslararası sorunlar karşısındaki tutumunu ve barış odaklı yaklaşımlarını sürdüreceğini de yineledi.