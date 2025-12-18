Datça’ya 300 Milyon TL’lik Yol Yatırımı: 52 Bin Metre Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 52 bin metre uzunluğundaki yol ağı için 300 milyon TL yatırım gerçekleştiriyor. Proje kapsamında kent içi ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Yatırımın kapsamı

Yatırım programı çerçevesinde, öncelikli işlerden biri Datça Çevre Yolu olmak üzere ilçe genelinde yol, altyapı ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Datça Çevre Yolu güzergâhında 91 milyon 112 bin TL’lik yatırımla başlatılan çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik hat üzerinde yağmursuyu altyapı imalatları, zemin iyileştirme uygulamaları, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Datça Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda 15 bin metrelik muhtelif yollarda mevcut asfalt tabakasının söküm işlemleri devam ediyor. Söküm çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda sıcak asfalt serim çalışmalarına geçiliyor.

Yerel yönetim ve yetkililer

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 4. Bölge Dairesi Başkanı Didem Ünal, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı saha gezilerinde Datça’mızda ihtiyaç olarak tespit ettiği bu yatırımın Büyükşehir Belediyemiz tarafından hayata geçirilmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım, hem Datça’da yaşayan vatandaşlarımıza hem de ilçemize gelen misafirlerimize konfor sağlayacaktır. Datça’ya değer katacak olan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, "300 milyon TL’lik yatırımımız kapsamında Datça Çevre Yolu’nda çalışmalarımıza başladık. İçme suyu, yağmursuyu ve diğer altyapı kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje kapsamında 91 milyon 112 bin TL’lik bir yatırım gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Datça Belediyesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda 15 bin metrelik muhtelif yolların yapımını da planlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında toplam 52 bin metre yol yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın güvenli ulaşımı esas alan yaklaşımı doğrultusunda, ilçemizde trafik güvenliğini önceleyen, konforlu ve standartları yüksek yol çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, "Datça ilçemizde 300 milyon TL’lik yatırımın çalışmaları başladı. Sezon öncesinde bu yolların tamamlanmasını planlıyoruz. İlçemizde bazı ana arterlerde uzun yıllardır süren bozukluklar bulunuyordu. Bu çalışmalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ‘küçük şehir-büyük şehir ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz’ sözünün somut bir göstergesidir. 300 milyon TL’lik yatırım, Türkiye’nin mevcut ekonomik şartları düşünüldüğünde kolay bir yatırım değildir. En büyük şansımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tür konularda çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemesidir. Datça’mıza yapılan bu yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Datça’mız doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle Muğla’mızın en özel ilçelerinden biri. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, Datça’da yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıran, ilçemize gelen misafirlerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunan yatırımları hayata geçiriyoruz. İl genelinde uygulamaya aldığımız yol yapım çalışmalarında, bugüne kadar 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’lik yatırımla hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine erişmesini amaçlıyoruz. Amacımız, insan odaklı, çevreyle uyumlu ve yaşam kalitesi yüksek kentler inşa etmek. Küçükşehir-Büyükşehir ilçe ayrımı yapmadan, Muğla’nın her noktasına eşit ve adil hizmet götürme anlayışıyla çalışıyoruz. Datça’mıza kazandırdığımız bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşın görüşleri

Datça sakinlerinden Sinan Güvendir, "Büyükşehir Belediyesi’nin yollarımızı yenileyeceğini duyunca çok sevindim. Yollarımızda bozukluklar vardı ve ekipler mahallemize gelerek inceledi ardından çalışmalara başladılar. Yolun yapılmasıyla yaşam kalitemiz artacak. Ahmet Başkanımıza bu yatırım için teşekkür ederiz, her zaman yanımızda" dedi.

Datça Reşadiye Mahallesi Muhtarı Baran Akyüz, "Muğla Büyükşehir Belediyemizin Datça’da başlattığı yol çalışmaları, Datça’mız için son derece önemli çalışmalardır. Yollarımızın durumu kötüydü ve yenilenmesi gerekiyordu. Turizm cenneti Datça’mızın, yapılan bu çalışmalarla birlikte daha güvenli ve daha konforlu bir hale geleceğine inanıyorum. Datça’ya gösterdiği yoğun ilgi ve destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz." ifadelerini paylaştı.

Hedef

Belediye yetkilileri, yürütülen çalışmalarla ulaşım konforunu artırmanın yanı sıra ilçenin altyapı ihtiyaçlarına uzun vadeli çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurguluyor. Yapılan açıklamalarda, projenin tamamlanmasıyla Datça’da trafik güvenliği, konfor ve altyapı standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı belirtiliyor.

