DEM Parti Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

DEM Parti heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret ederek barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:57
DEM Parti Heyeti, Figen Yüksekdağ'ı Cezaevinde Ziyaret Etti

DEM Parti Heyeti, Cezaevinde Önemli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Uzun Süreli Bir Süreç Üzerine Düşünceler

Heyet, cezaevinde eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüşerek, gelişmekte olan süreci desteklediklerini vurguladılar. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Önder, Yüksekdağ ve Güzel'in sürecin yanında olduklarını belirtti.

Önder, yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatarak, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey, yitip giden canlar ve zamandır," dedi. Barış sürecinin önemine vurgu yapan Önder, "Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Barışı taçlandırmak en büyük armağanımız olmalıdır," şeklinde konuştu.

Toplumsal Sorumluluk ve Barış Mesajı

Önder, konu ile ilgili olarak, "Barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmamız gereken bir şeydir. Bu ülkenin çocukları bu çatışmalı mirası hak etmiyor. Onlara barış içinde bir ülke bırakmak, toplum olarak boynumuzun borcudur," ifadelerini kullandı.

Önder ayrıca, barışın sağlanması için herkesin ciddiyet ve samimiyetle katkıda bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Herkesten olumlu katkı bekliyoruz," dedi.

Son olarak, toplumun vicdanının her zaman doğruyu işaret ettiğini belirten Önder, "Güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek hepimizin sorumluluğu," diyerek barışa dair duyulan özlemi bir kez daha dile getirdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM...

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Önder, Buldan ve Türk'ün, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdikleri ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM...

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'de tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Önder, Buldan ve Türk'ün, Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yüksekdağ'a gerçekleştirdikleri ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.

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