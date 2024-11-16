Dijitalleşme Kumara Bağımlılığı Artırıyor, Türkiye-Katar İşbirliği Gelişiyor!

Dijitalleşme Kumara Bağımlılığını Artırıyor

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı, dijital medyada aşırı zaman geçiren bireylerin dürtü kontrol bozukluğu ve suç eğilimleri konusunda ailelerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Diğer bir uzman, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Merih Altıntaş, sanal kumarın çok hızlı bağımlılık yarattığını ve bu durumun ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı.

KAAN Uçuşları Yıl Sonuna Kadar Gerçekleşecek

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın üçüncü uçuşunu bu yıl içinde gerçekleştireceğini ve 2028 yılında teslimat planladıklarını duyurdu.

Türkiye ile Katar Arasında Yeni İşbirliği Fırsatları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Katar arasındaki ticaretin kolaylaşacağını, bu sürecin dış ticarete olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

Yapay Zeka ve Yol Güvenliği

Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı Üst Yöneticisi David Cliff, yapay zekanın yol güvenliğini artırmak için çeşitli yöntemlerle kullanılabileceğini aktardı. Hızın kaza olasılığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Trafik Kazalarında Önleyici Tedbirler Gündemde

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, 2023'te trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kaza oranlarının arttığını belirtirken, önleyici tedbirlerin artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

ABD'de Trump'ın Seçim Sonuçları ve Altın Piyasası

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Trump’ın seçim zaferinin altın fiyatları üzerinde olumsuz etki yarattığını açıkladı. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, altın hedge fonlarının potansiyeli düşürdüğünü söyledi.

Küresel Piyasalarda Gözler Faiz İndirimlerinde

ABD'deki enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında 2024'te 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %58'e düştü. Önümüzdeki hafta Türkiye'de TCMB'nin para politikası kararları takip edilecek.

Filistin'in Brüksel Büyükelçisi AA'ya Teşekkür Etti

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki trajediyi dünya kamuoyuna duyurması nedeniyle teşekkür etti.

Gazze Mahkemesi Projesi ve İnsanlığın Vicdanı

Projenin Koordinatörü Köroğlu, bu girişimin insanlığın vicdanını yansıtmaya yönelik olduğunu aktardı.

Uganda-Kenya Demir Yolu Projesi Türk Şirketine Emanet

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Uganda ile Kenya'yı birbirine bağlayacak demir yolu projesinin ticaret için önemli bir adım olacağını vurguladı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası Türkiye'ye Yatırım Yapacak

Asya Altyapı Yatırım Bankası Kıdemli Ekonomisti Janping Thia, Türkiye'nin risk yönetiminde gelişmiş olduğunu belirtti ve Türkiye ekonomisinin sağlam yapısını öne çıkardı.

İstanbul Havalimanı'nda Bekleyen Yaşlı Kadın

70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, Rusya'ya dönebilmek için İstanbul Havalimanı'nda 9 Ekim'den beri bekliyor. Eşinin hastalığı nedeniyle acil geri dönmek istediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.