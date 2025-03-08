DİTİB Paris 4. Geleneksel İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

DİTİB Paris 4. Geleneksel İftar Programı

Fransa'nın Stains kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından düzenlenen 4. Geleneksel İftar Programı, yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Programa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Garges-les-Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve birçok davetli katıldı.

İftarın Başlangıcı ve İkramlar

Program, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Emrullah Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Duaların ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu ve ilahiler okundu.

Barış ve Hoşgörü Vurgusu

Başkonsolos Kerem Yılmaz, yaptığı açılış konuşmasında, "Maneviyatını içtenlikle yaşadığımız bu mübarek Ramazan ayında bereket dolu iftar sofranızı paylaşmak üzere aranızda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi. Ayrıca, Yılmaz, iftar sofralarının barış ve hoşgörünün en güzel yansıması olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerin ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile mücadelede önemli katkılar sunduğunu belirtti.

YTB'den Önemli Mesajlar

YTB Başkan Yardımcısı Turus, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bu ramazanda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah." şeklinde konuştu. Avrupa'daki Türk ve Müslüman nüfusun kıymetli olduğunu belirterek, YTB olarak ırkçılığa karşı yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

DİTİB'in Eğitim Faaliyetleri

DİTİB Fransa Başkanı Demirtaş, DİTİB çatısı altında 265 dernekte gerçekleştirilen hafta sonu kursları ile 26 bin öğrenciye dini ve Türkçe eğitim verildiğini açıkladı. Ayrıca, Jargeau camisinin kundaklanmasının üzüntü verici olduğunu belirtirken, Fransa'da 4 caminin açılışına dair müjdeler paylaştı.

Belediye Başkanı'nın Destek Mesajı

Garges-les-Gonesse Belediye Başkanı Jimenez, programda yer almaktan onur duyduğunu belirtti ve şehirlerinde büyük bir Türk toplumu yaşadığını vurguladı. Her yıl ramazanla ilgili etkinlikler düzenlediklerinin altını çizdi.

İftar Programının Önemi

YTB Başkan Yardımcısı Turus, iftar programının kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu kaydederek, Türk dernekleriyle bir araya gelerek Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı nasıl bir araya gelebileceğini tartıştıklarını aktardı.

Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris 4. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi.

Fransa'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris 4. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi.