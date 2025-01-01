Diyarbakır'da PKK'nın Saldırısında Şehit Düşen 23 Kişi Anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde, terör örgütü PKK'nın 1 Ocak 1995'te gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın toplam 23 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kulp Kaymakamı Burak Akeller, törende yaptığı konuşmada, bu topraklarda terör örgütü tarafından katledilen 23 vatandaşın fedakarlıklarının, bugün huzur içinde yaşamaya vesile olduğunu dile getirdi.

Akeller, konuşmasında şunları kaydetti: "Kahramanlık destanlarının yazıldığı bu topraklarda canları pahasına vatanımıza sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Hamzalı, o günden bu yana şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Şehitlerimiz, Allah yolunda canlarını feda ederek en büyük mükafata nail olmuşlardır."

Terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaşattığı acıların altını çizen Akeller, bu acıların bölgedeki insanlara PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiğini ifade etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akeller, "Bizler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak zorundayız. Ülkemizin bekası için gece gündüz çalışmalıyız." dedi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek ise, PKK'nın masum bebekleri bile hedef aldığını vurgulayarak, "Bu katliamı yapanları ve onlara destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz." sözlerine yer verdi. Çiçek, terörün en temel insan hakkı olan yaşam hakkını hiçe saydığını ve bunu gerçekleştirenlerin vicdanlarında hesap veremeyeceklerini belirtti.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona erdi. Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, muhtarlar, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.