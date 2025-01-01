DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.281.540,94 0,27%

Diyarbakır'da PKK'nın Saldırısında Şehit Düşen 23 Kişi Anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 14:00
Diyarbakır'da PKK'nın Saldırısında Şehit Düşen 23 Kişi Anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde, terör örgütü PKK'nın 1 Ocak 1995'te gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın toplam 23 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kulp Kaymakamı Burak Akeller, törende yaptığı konuşmada, bu topraklarda terör örgütü tarafından katledilen 23 vatandaşın fedakarlıklarının, bugün huzur içinde yaşamaya vesile olduğunu dile getirdi.

Akeller, konuşmasında şunları kaydetti: "Kahramanlık destanlarının yazıldığı bu topraklarda canları pahasına vatanımıza sahip çıkan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Hamzalı, o günden bu yana şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktadır. Şehitlerimiz, Allah yolunda canlarını feda ederek en büyük mükafata nail olmuşlardır."

Terör örgütü PKK'nın bölge halkına yaşattığı acıların altını çizen Akeller, bu acıların bölgedeki insanlara PKK'nın gerçek yüzünü gösterdiğini ifade etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akeller, "Bizler şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak zorundayız. Ülkemizin bekası için gece gündüz çalışmalıyız." dedi.

Saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar adına konuşan Muhsin Çiçek ise, PKK'nın masum bebekleri bile hedef aldığını vurgulayarak, "Bu katliamı yapanları ve onlara destek verenleri bir kez daha lanetliyoruz." sözlerine yer verdi. Çiçek, terörün en temel insan hakkı olan yaşam hakkını hiçe saydığını ve bunu gerçekleştirenlerin vicdanlarında hesap veremeyeceklerini belirtti.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından sona erdi. Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, muhtarlar, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan...

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Hamzalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Kadının Cinayetinde 5 Şüpheli Gözaltında
2
Mersin'de Kış ve Yaz Bir Arada: Kayak Sonrası Denize Giren Vatandaşlar Coştu
3
Gazzeli Anne Lubbad: "Kuru Bir Yerde Kalalım, Yemek Bile İstemiyoruz"
4
Azerbaycan, İran Maslahatgüzarını Çağırdı: İfade Özgürlüğü Tartışmaları Derinleşiyor
5
Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde Yeni Yıl Yoğunluğu
6
İran, 13 Ocak’ta Üç Avrupa Ülkesiyle Nükleer Görüşmeleri Yeniden Başlatacak
7
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler