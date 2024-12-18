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Düzce'de Tırın Dorsesinde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de yapılan operasyonla tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:53
Düzce'de Tırın Dorsesinde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Düzce'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinde şüpheli bir tırı durdurdu.

Düzensiz Göçmenler Geri Gönderme Merkezine Sevk Edildi

Durum değerlendirmesi sonrası tırın dorsesinde bulunan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Tutuklama Gerçekleşti

Olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu gelişme, Düzce'deki göçmen kaçakçılığıyla mücadele çabalarının önemine bir kez daha dikkat çekiyor.

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