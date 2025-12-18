Düzce'de Zabıta'dan Yılbaşı Öncesi Sıkı Denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yılbaşı Öncesi Denetimleri Arttırdı

Kent merkezindeki işletmelere tek tek inceleme

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde rutin denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere kafeteryaları denetleyerek belgelerini inceledi.

Belediye, yıl boyu devam eden kolluk faaliyetlerinin yanı sıra sosyal hayatın sağlıklı şekilde devamlılığı noktasında da denetim çalışmalarını sürdürdü. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2025 yılının sonlarına yaklaşırken şehir merkezindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ekipler, çalışma ruhsatı, canlı müzik ruhsatı, hijyen kurallarına uyum ve fiyat tarifeleri gibi belgeleri tek tek kontrol etti. İşletmelerin özellikle fiyat tarifelerinin görünür şekilde olması ve kapalı alanlarda sigara içilmemesi konularında uyarılar yapıldı.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

