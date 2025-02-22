Edirne'de Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de, soğuk hava etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Kentteki hava sıcaklığı, gece saatlerinde sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, bere, şal ve atkılar ile soğuktan korunmaya çalıştı.

Soğuk hava sebebiyle kentteki süs havuzları ve bazı site bahçelerindeki havuzlar buzla kaplandı. Ayrıca, yollarda oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri bu konuda uyardı.

Soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar, vatandaşlar tarafından beslenmeye çalışıldı. Aynı zamanda, kent merkezinde temizlik yapan görevliler de soğuk hava ile mücadele ederek zorlu bir mesai gerçekleştiriyor.

Temizlik görevlisi Recep İrden, AA muhabirine verdiği demeçte, Trakya'nın kuru ayazının meşhur olduğunu belirtti. Sabahın ayazında çalışmanın zorluğuna değinen İrden, "Bir süre sonra soğuğa alışıyorsunuz. Edirneliler olarak artık haftalarca kalacak kar bekliyoruz. Kar berekettir. Geçen yıl çok kurak geçti, bu yıl da kurak geçmesini istemeyiz" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.