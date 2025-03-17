Ehliyetsiz Sürücüye 3 Yıl Hapis Cezası: İzmir'de Trafik Kazası Davası Sonuçlandı

İzmir'de, 4 yıl önce yaşanan bir trafik kazasında ehliyetsiz otomobil kullanarak motosiklete çarpan sürücü İ.E., 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

Kazanın ardından verilen istinaf başvurusu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nde yeniden değerlendirildi. Duruşmaya, kazada yaralanan Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu ve kardeşi Açelya Aldanoğlu da katıldı. Anne Aldanoğlu, kızının yüzde 98 engelli kaldığını ve tıbben iyileşme olasılığının bulunmadığının belirtildiğini kaydederek, "Sürücünün cezalandırılmasını talep ederim," dedi.

Kız kardeş Açelya Aldanoğlu ise, ablasının kazadan sonraki yaşamının "bitkisel hayatta" geçtiğini ve evlerinde yoğun bakım ünitesi bulundurduklarını vurgulayarak sanığın cezasının artırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, İ.E.'nin "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçunu işlediğini belirterek, sanığın kusurunun ağırlığı ve meydana gelen zarar dikkate alınarak 3 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Olay 31 Aralık 2021'de Bornova ilçesinde gerçekleşti. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.E., Sude Solak'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kaza sonucunda, Solak ile birlikteki Dilara Aldanoğlu yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.E. hakkında hazırlanan iddianamede, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Geçtiğimiz yıl, İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık İ.E. hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Bugünkü mahkeme kararıyla birlikte, ceza yeniden belirlendi.