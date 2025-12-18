Elazığ'da Fidancılık İşletmelerine Denetim — İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Elazığ'da fidancılık işletmelerine denetim

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler, fidancılık işletmeleri ziyaret edilerek sürdürüldü. İncelemelere Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü ve teknik personel katıldı.

Denetimde öne çıkan noktalar

Denetimde; ticarete sunulan tohumlukların standartlara uygunluğu, etiket ve ambalaj bilgilerinin mevzuata uygunluğu, sorumlu teknik personelin işletmede bulunma durumu ve meyve fidanı ile üretim materyallerinin bitki standartlarına uygunluğu gibi hususlar titizlikle kontrol edildi.

Yetkililer, denetimlerin üretim kalitesini artırmayı ve tüketici güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Denetim faaliyetlerinin il genelinde devam edeceği bildirildi.

