Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği Çağrısı

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen Su Verimliliği Zirvesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Suyun, küresel düzeyde tüm ülkelerin bekası, milli güvenliği ve gıda güvenliği için kritik bir konu olduğunu vurguladı.

Ulusal Su Verimliliği Seferberliği

Emine Erdoğan, her bir kurumdan ve vatandaşlardan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"'ni sahiplenmelerini beklediğini ifade etti. "Bugün su, mirasımız değil, emanetimizdir" diyen Erdoğan, su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, yapılan paylaşımda zirveye dair görüntülerin yer aldığı bir video da paylaşıldı. Emine Erdoğan'ın mesajında, su kaynaklarının korunmasının önemi üzerinde durulurken, #BirDamlaDaSenOl hashtag'iyle tüm vatandaşlara seslenildi.