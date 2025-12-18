DOLAR
Erciyes'te Kayak Sezonu Açıldı: Kayakseverler Pistlere Akın Etti

Erciyes’te yağan kar ve suni karlama ile sezon açıldı; Tekir Kapı'da başlayan pistlerde kayakseverler buluştu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:41
Erciyes'te Kayak Sezonu Açıldı: Kayakseverler Pistlere Akın Etti

Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla beraber kayakseverler pistlere akın etti. Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te yağan kar ve suni karlama ile beraber bugün sezon açıldı.

Sezonun açılmasıyla çok sayıda kayaksever dağa çıkarak uzun süren özlemi giderdi ve pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı.

Yetkili açıklaması

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, mutlu olduklarını söyleyerek, "Hepimizin en mutlu olduğu gün. Erciyes’te sezonu açtık. Türkiye’de ilklerdeniz. Suni karlamanın da faydasını gördük. Suni karlama ile takviyemizi yaptık. Tekir Kapı’da kayağı başlattık. Dört gözle bugünü bekliyorduk ve kavuştuk. Bugün Tekir Pistinde, yarın Hacılar pistinde ve peyderpey pistlerimizi açarak sürdüreceğiz. Güzel bir kış sezonu geçireceğiz. Özlemle bekleyen kayakseverlerimizi Erciyes’e bekliyoruz" diye konuştu.

Kayak yapmanın tadını çıkaran ziyaretçiler de sezon açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

