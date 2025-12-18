DOLAR
Erzincan'da Çiftçi Misafirleri İçin Kazdan Helallik İstedi

Erzincan Refahiye'de hayvancılıkla geçinen Baki Kaya, İstanbul'dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:19
Kamberağa köyünde duygusal ve güldüren anlar

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Baki Kaya, İstanbul’dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi.

Misafirlerinin kış aylarında meşhur olan kaz etini istediğini belirten Kaya’nın kazla kurduğu diyalog izleyenleri gülümsetti.

Kaya’nın sözleri: "Misafir gelmiş, illa da kaz diyor. Seni tilkilerden korudum, yemini verdim. Misafir gözünü sana dikmiş, hakkını helal et"

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

