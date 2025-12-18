Erzincan'da Çiftçi Misafirleri İçin Kazdan Helallik İstedi
Kamberağa köyünde duygusal ve güldüren anlar
Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Baki Kaya, İstanbul’dan gelen misafirleri için keseceği kazdan helallik istedi.
Misafirlerinin kış aylarında meşhur olan kaz etini istediğini belirten Kaya’nın kazla kurduğu diyalog izleyenleri gülümsetti.
Kaya’nın sözleri: "Misafir gelmiş, illa da kaz diyor. Seni tilkilerden korudum, yemini verdim. Misafir gözünü sana dikmiş, hakkını helal et"
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ERZİNCAN’IN REFAHİYE İLÇESİNE BAĞLI KAMBERAĞA KÖYÜNDE HAYVANCILIKLA GEÇİMİNİ SAĞLAYAN BAKİ KAYA, İSTANBUL’DAN GELEN MİSAFİRLERİ İÇİN KESECEĞİ KAZDAN HELALLİK İSTEDİ. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI