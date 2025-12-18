DOLAR
Samsun mühendislerinden çocuklara özel MYR KIDS mobil yürüme robotu

Samsun mühendisleri, çocuklar başta olmak üzere fiziksel engelli bireylerin rehabilitasyonunu destekleyen yerli MYR KIDS mobil yürüme robotunu geliştirdi; Vali Tavlı inceledi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:39
Samsun mühendislerinden çocuklara özel MYR KIDS mobil yürüme robotu

Samsun mühendislerinden çocuklar için yerli mobil yürüme robotu: MYR KIDS

Samsun’da Türk mühendisler, fiziksel engelli bireylerin rehabilitasyon süreçlerine hareket özgürlüğü kazandırmayı amaçlayan yerli ve yenilikçi bir cihaz geliştirdi. MYR KIDS Mobil Yürüme Robotu, geliştirme ve üretim süreçleri Samsun TEKNOPARK’ta sürdürülen bir proje kapsamında tanıtıldı. Ziyarette Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın yetkililerden bilgi aldı.

MYR KIDS'in öne çıkan özellikleri

MYR, sabit zeminlerin yanı sıra hareketli platformlar ve gerçek zemin koşullarında kullanılabilen mobil yapısıyla dikkat çekiyor; bu sayede cihaz klinik dışı ortamlarda da etkin şekilde uygulanabiliyor.

Yürüme antrenmanlarının yanında stabilizasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizleri için özel modlar sunan sistem, rehabilitasyon sürecini çok yönlü destekliyor.

Gövde yapısının kişiselleştirilebilir ve ayarlanabilir olması sayesinde hem çocuklarda hem yetişkinlerde güvenle kullanılabilen MYR, mobil uygulama entegrasyonu ile öne çıkıyor. Uygulama üzerinden eklem açıları, destek kuvvetleri ve hız parametreleri kontrol edilebiliyor; her seans için detaylı istatistikler kaydedilerek terapötik sürecin izlenebilirliği sağlanıyor.

Ayrıca diz ve kalça eklemlerinin birbirinden bağımsız ayarlanabilmesi, bireysel tedavi ihtiyaçlarına uygun programlara imkân tanıyor. Cihazın hafif yapısı ve kolay kurulumu taşınabilirliği artırıyor ve farklı mekanlarda hızlı kullanım olanağı sunuyor.

Ziyaret ve Ballıca Kampüsü incelemesi

Vali Orhan Tavlı, proje ekibini tebrik ederek çalışmalarda başarı diledi. Ziyaret kapsamında, çok sektörlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle bölgesel kalkınmaya katkı sunan Samsun Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Öte yandan Vali Tavlı, yaklaşık 8 bin öğrencisiyle kente önemli katkı sağlayan Samsun Üniversitesinin Ballıca Kampüsünü de ziyaret etti. Kampüste Milli Teknoloji Atölyesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve mühendislik laboratuvarlarında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Vali Tavlı, üniversitelerin teknik donanım ve uygulamalı eğitim imkânlarının, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu donanımlı gençlerin yetişmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

