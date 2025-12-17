Erzincan’da taburelerin uçuştuğu kavga hastane önünde yeniden alevlendi

Erzincan’da çay ocağı kavgası meydan muharebesini aratmadı

Erzincan merkezde, Alparslan Türkeş İş Merkezi arkasındaki çay ocaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen kavga, çevrede korku ve panik yarattı.

Olayın gelişimi

Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi. Görgü tanımlarına göre taburelerin havada uçuştuğu kavgada yaralananlar oldu ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Saldırganların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri olay yerine gelmeden önce tarafların kaçarak ayrıldığı görüldü.

Hastane önünde yeniden alevlendi

Olayın ardından aynı grubun bir süre sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde tekrar karşılaşarak kavgaya tutuştuğu bildirildi.

Gelişmeler üzerine yetkililerce inceleme başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

