Erzurum'da Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı, olayda yangın çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:18
Erzurum'da Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'un Pasinler İlçesinde Patlama Gerçekleşti

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Cami Kebir Mahallesi'nde, müstakil bir evde meydana gelen gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Olayda, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı.

Yangın Çıktı ve Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Patlama, 2 katlı müstakil evin mutfak kısmındaki tüpten sızan gazın birikmesi ile gerçekleşti. Patlamanın hemen ardından yangın çıkması üzerine, komşular olay yerine hemen ihbarda bulundu. Kısa sürede harekete geçen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralıların Durumu İyi

Yangında hafif yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evde Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında, evde önemli çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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