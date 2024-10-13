Eski Fas Başbakanı Benkiran'dan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

Eski Başbakan Benkiran'dan Kritik Açıklamalar

Fas'ın muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı olan Abdulilah Benkiran, önceden Başbakanlık yapmış biri olarak, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da gerçekleştirdiği askeri eylemlerin insanlığa karşı bir suç olduğunu öne sürdü.

Televizyon Programındaki Değerlendirmeler

Fas'ta katıldığı bir televizyon programında Benkiran, "İsrail'in bu saldırıları, Hizbullah ya da Hamas gibi grupların ortadan kaldırılmasıyla ilgili değil; bu, insanlığa karşı işlenen bir suçtur," ifadelerini kullandı.

Normalleşme İlişkileri Üzerine Düşünceler

21 Eylül'de yaptığı bir diğer açıklamada ise, ülkesi Fas'ın İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarının geçerliliğini sorgulayarak, bu anlaşmaların artık "makul, mantıklı veya ahlaki bir gerekçesi" olmadığını belirtti ve anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.