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Filistin Temsilcisinden Trump'a Tepki: Gazze Bizim Evimizdir

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın Gazze'yi yerinden etme açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 02:40
Filistin Temsilcisinden Trump'a Tepki: Gazze Bizim Evimizdir

Filistin'den Trump'ın Açıklamalarına Sert Tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını yerinden etmeye yönelik sözlerine yanıt verdi. Mansur, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı Sonrası Açıklama

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun ele alındığı kapalı acil oturumun ardından basına açıklamalarda bulundu. Trump'ın daha önce de benzer ifadeler kullandığını hatırlatan Mansur, Mısır ve Ürdün'ün bu konuya yanıt verdiklerini belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin'in ortak bir açıklama yaparak Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini belirtti.

Gazze'nin Durumu ve Filistin Halkı

Mansur, "Gazze bizim evimizdir. Gazze halkının İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versinler. Buralar güzel yerler ve halkımız severek buralara dönecektir. O zamana kadar Gazze bizim evimizdir" şeklinde konuştu. Ayrıca, ateşkes anlaşmasının ardından iki gün içinde 400 bin Filistinlinin yürüyerek yıkılmış evlerine döndüğünü vurguladı.

Filistin'in Geleceği için Umut

Mansur, Filistin halkının seçim ve kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, Gazze'deki yıkımı temizlemek, okulları, hastaneleri ve yolları yeniden inşa etmek istediklerini ifade etti. İnşaat sürecinde tüm liderlerin ve halkın buna saygı duyması gerektiğini belirtti.

Netanyahu ile Trump'tan Beklentiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump'ın Washington'da gerçekleştirecekleri görüşmeye dair beklentilerini paylaşan Mansur, Gazze'deki ateşkesin tüm aşamalarının uygulanmasının ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, BMGK'nin bu süreçte üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini aktardı.

Sürekli Mücadele Vurgusu

"BMGK'nin kapısını çalmaya devam edeceğiz," diyen Mansur, Gazze'deki korkunç yıkımın Batı Şeria'da tekrarlanmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Trump'ın Gazze'yi yaşanabilir bir alan olarak görmediği açıklamasıyla ilgili olarak, Mansur bu tutumun kabul edilemez olduğunu öne çıkardı.

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