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Fransa'da Kaya Parçaları Trafiği Kilitledi: 1000'den Fazla Kişi Mahsur Kaldı

Fransa'nın Savoie vilayetinde oluşan trafik kazası sonrası 1000'den fazla kişi mahsur kaldı, ulaşımın normale dönmesi birkaç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:13
Fransa'da Kaya Parçaları Trafiği Kilitledi: 1000'den Fazla Kişi Mahsur Kaldı

Fransa'da Kaya Parçaları Trafiği Kilitledi

Fransa'nın güneydoğusunda yer alan Savoie vilayetinde, otoyola düşen kaya parçaları nedeniyle 1000'in üzerinde kişi trafikte mahsur kaldı. Olay, tatil beldelerine ulaşım sağlayan RN90 otoyolu'nda meydana geldi.

Kilitlenme Anları

Dün gerçekleşen olayda, 3 büyük kaya parçası otoyola düşmesi sonucu, bir otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Bu durum, kara yolu trafiğini durma noktasına getirirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Geceyi Sığınma Merkezlerinde Geçirdiler

Kaya düşmesinin ardından, 1000'den fazla kişi, geceyi civardaki kasabalarda bulunan sığınma merkezlerinde geçirmek zorunda kaldı. Savoie Valiliği, otoyolda hasar giderme çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın normal seyrine dönmesinin birkaç gün alacağını açıkladı.

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