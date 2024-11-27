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Gaziantep'te Ayakkabı ve Terlik İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:31
Gaziantep'te Ayakkabı ve Terlik İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te bulunan bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın, hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay, Yaprak Mahallesi Eski Nizip Caddesi üzerinde yer alan imalathanede meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer imalathanelere sıçramaması için polis ekipleri de önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık 4 saat boyunca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangında, imalathane içerisinde bulunan çok sayıda ayakkabı ve terliğin zarar gördüğü belirtildi. Yangının nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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