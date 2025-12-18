DOLAR
Gaziantep’te 'kaynak' yapan 810 sürücüye 802 bin 344 TL ceza

Gaziantep'te son 10 günde 'kaynak' yapan 810 sürücüye toplam 802 bin 344 TL ceza uygulandı; ihlaller dron ve KGYS kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:15
Şehir genelinde şerit ihlali uygulaması

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin birçok noktasında ve kavşaklarda, trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.

Araçların 'kaynak' anları, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

