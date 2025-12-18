Gaziantep’te 'kaynak' yapan 810 sürücüye 802 bin 344 TL ceza
Şehir genelinde şerit ihlali uygulaması
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin birçok noktasında ve kavşaklarda, trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.
Araçların 'kaynak' anları, dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.
