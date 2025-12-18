Samsun'da görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yaşayan yüzde 99 görme engelli Ercan G. (30) hakkında, irtibatlı şahıslara uyuşturucu sattığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şahsın ikâmetinde yapılan aramada 206 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddeleri ele geçirildi. 6 Ağustos tarihinde Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sanığın Savunması ve Hukuki Süreç

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ercan G., savunmasında görme engeli nedeniyle uyuşturucu satmasının mümkün olmadığına, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle kullandığına ilişkin beyanda bulundu. Ancak yapılan kan tahlillerinde sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Mahkeme Kararı

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ercan G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

