DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Samsun'da görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Samsun'da yüzde 99 görme engelli Ercan G., evinde ele geçirilen 206 gram bonzaiyle uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı; sağlık durumu göz önüne alınıp tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:47
Samsun'da görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Samsun'da görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yaşayan yüzde 99 görme engelli Ercan G. (30) hakkında, irtibatlı şahıslara uyuşturucu sattığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şahsın ikâmetinde yapılan aramada 206 gram bonzai ile uyuşturucu yapımında kullanılan aseton maddeleri ele geçirildi. 6 Ağustos tarihinde Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Ercan G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sanığın Savunması ve Hukuki Süreç

Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ercan G., savunmasında görme engeli nedeniyle uyuşturucu satmasının mümkün olmadığına, ele geçirilen maddelerin kendisine ait olduğunu ve psikolojik sorunları nedeniyle kullandığına ilişkin beyanda bulundu. Ancak yapılan kan tahlillerinde sanığın uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Mahkeme Kararı

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ercan G.'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Görme engelli sanığa uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 6 ay hapis

Yazar
EDİTÖR

Haber Port

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Kasımda 215 bin 617'ye Yükseldi
2
Sakarya'ya 5 Yeni Metrobüs: Hat Araç Sayısı 11'e Yükseldi
3
DİGEM'de E-Ticaret Eğitimleri Başlıyor — Gençlere Dijital Girişimcilik Fırsatı
4
Serik'te Trafik Kazası: 43 Yaşındaki Lala Topaç Hayatını Kaybetti
5
Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış
6
Balığın Tazeliği Gözüyle Anlaşılmaz: İlhan Başaran'dan İstavrit ve Mezgit Uyarısı
7
Amasya'da Genç Avukat Erhan Şahiner'in Duruşmaya Giderken Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler