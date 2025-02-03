Gazze'de Son Durum: 18 Naaş Enkaz Altından Çıkarıldı

Gazze'deki Son Gelişmeler

Gazze Şeridi'nde, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 18 kişinin naaşının hastanelere nakledildiği belirtildi. Bu durum, İsrail'in bölgedeki saldırılarının 14. gününde yaşanan trajik kayıpları gözler önüne serdi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47,518'e ulaştı. Son 24 saatte hastanelere ulaştırılan 20 cansız beden arasında 18'inin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

Yaralı Sayısında Artış

Ayrıca, bu süre zarfında yaralanan kişilerin sayısı 111,612'ye yükselmiş durumda. Bu trajik rakamlar, bölgedeki insani krizin ne denli derinleştiğini gösteriyor.

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan bu gelişmeler, savaşın yarattığı derin acıları bir kez daha hatırlatıyor.