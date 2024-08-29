Gazze'deki Çocuklar: Savaşın Gölgesinde Kayıp Bir Gelecek

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, sadece can kayıplarına neden olmakla kalmıyor, bu saldırılardan kurtulan çocukların hayatlarını da olumsuz etkiliyor.

Çocuklar Üzerindeki Travmatik Etkiler

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, "Gazze'de çoğu çocuk travma geçirmiş durumda; psikolojik sorunlar yaşıyorlar," diye belirtti. Resmi verilere göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 69'unu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Yaralar ve Kayıplar

Hayatta kalabilen çocuklar, ailelerini kaybetmenin yanı sıra ağır yaralar alıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 17 bin çocuğun ebeveynlerinden veya ailelerinden ayrıldığı tahmin ediliyor. Çocuklar, sokaklarda cansız bedenlerle karşılaşarak ve sürekli bombardıman sesleri altında stresle yaşamaya çalışıyor.

Eğitim Hayatındaki Sıkıntılar

Gazze'deki okullar saldırılar nedeniyle büyük zarar gördü; 121 okul tamamen, 333 okul ise kısmen yıkıldı. UNRWA, 1 Ağustos'tan itibaren eğitim faaliyetlerine yeniden başlamaya çalışıyor, ancak güvenlik koşulları ve göç dalgaları büyük zorluklar yaratıyor.

Çocukların Eğitim Hakkı

İnas Hamdan, devam eden çatışmaların eğitim sürecini sekteye uğratmasının yanı sıra, çocukların yaşadığı travmaların uzun vadede psikolojik etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki Çocukların Umutları

Israil bombardımanında sol bacağını kaybeden Abdurrahman, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için koltuk değneklerini kullanıyor. O, "Keşke okula geri dönebilsek," diye umut ediyor.

Okul Çantalarının Değişen Anlamı

Normalde bir oyuncak ve kırtasiye malzemesi taşıyan okul çantaları, artık göç bavullarına dönüştü. 12 yaşındaki Ebu Tayr, "Okul çantamda artık ders kitaplarım yok, yalnızca giysilerim var," diyor. Okul sıralarına geri dönmeyi hayal ediyor.