Gazze Hükümeti: İsrail, Çadır İzniyle Zorla Göç Suçunu Aklamaya Çalışıyor

Gazze hükümeti, İsrail'in güneye sürülen Filistinlilere çadır izniyle 22 aydır süren zorla göç suçunu aklamaya çalıştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 00:43
Medya Ofisi: Çadır desteği, işlenen suçları örtbas etmeye yönelik hamle

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentinden güneye sürülecek Filistinlilere Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çadır temin etmesine izin vereceğini duyurmasını eleştirdi.

Sevabite, "Çadır teminine izin vermekten bahseden İsrail ordusu, Gazze'de evleri ve alt yapıyı sistematik bir şekilde yıkan, halkın, yaşadığı yerlere dönmesine engel olan ve uyguladığı ablukayla insanları gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakan ordunun ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Sevabite, İsrail'in çadır teminine izin vererek Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü soykırımın başından bu yana işlediği kitlesel zorla göç ettirme suçunu aklamaya çalıştığını belirtti ve ordunun çadırlara tahsis etmeyi planladığı alanın yeni bir "kanlı tuzağa" dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Sevabite ayrıca, İsrail ordusunun daha önce Han Yunus ile Refah'ın batısında kalan Mevasi bölgesine 1,5 milyondan fazla insanı sürdüğünü ve güvenli olduğunu iddia ettiği bu bölgeyi en az 72 kere bombaladığını hatırlattı.

Hükümet yetkilisi, sivillerin zorla yerlerinden edilmesinin Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini vurguladı.

Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini kolaylaştırdığı yönündeki iddiaları da kınayarak, "bu şekilde gerçeklerin çarpıtıldığını, gerçekte sınır kapılarını kapatarak insani yardımların girişine engel olanın İsrail olduğunu" söyledi.

Hükümet, Gazze kentinin boşaltılmasının, Gazze Şeridi'nin tamamına dönük sistematik zorla göç politikasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ordu sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada pazar gününden itibaren evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürmüştü. Adraee, bu ekipmanların Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia etmişti.

