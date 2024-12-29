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Gündem Özeti: 29 Aralık 2024 - Önemli Gelişmeler

29 Aralık 2024'te Türkiye'nin siyaseti, ekonomisi ve sporu hakkında önemli gelişmeler yaşanacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 00:00
Gündem Özeti: 29 Aralık 2024 - Önemli Gelişmeler

Gündem Özeti / 29 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. Bu toplantı Şanlıurfa’da 12.30'da başlayacak ve 15.30'da sona erecek.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katılacak. Tören Malatya’da 13.00'te gerçekleşecek.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Etimesgut teşkilatı ile kahvaltıda bir araya gelecek. Bu buluşma Ankara’da 10.30'da yapılacak.

Ekonomik Gelişmeler

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katılacak. Toplantı Şanlıurfa’da 12.30’ da başlayacak.

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aynı toplantıya ve ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek. Bu toplantılar Şanlıurfa’da sırasıyla 12.30 ve 15.30'da gerçekleşecek.

Dünya ve Diplomasi

1- Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesini takiben oluşan geçici yönetim sonrasında ülkedeki gelişmeler yakından izleniyor.

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler de gözlemlenmekte.

Spor Gelişmeleri

1- Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Toplantı İstanbul’da 10.00'da başlayacak.

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası; Anadolu Efes-Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray maçlarıyla sürdürülüyor. Maçlar İstanbul ve İzmir’de 15.30, 20.30 ve 18.00'de gerçekleştirilecek.

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta; Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor, ÇBK Mersin-Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ ve OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Bu maçlar İstanbul, Mersin, Kayseri ve Ankara’da 14.00, 16.00 ve 18.00'de başlayacak.

4- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası eleme turu; A Grubu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nda Güneysu-Rize Belediyespor maçlarıyla sona erecek. Maçlar Konya ve Rize’de 17.00'de yapılacak.

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