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Güngören'de Aile Sağlığı Merkezi'nde Taşkınlık Çıkaran Zanlı Serbest Bırakıldı

Güngören'de ehliyet raporu almak için gittiği aile sağlığı merkezinde taşkınlık çıkaran zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:49
Güngören'de Aile Sağlığı Merkezi'nde Taşkınlık Çıkaran Zanlı Serbest Bırakıldı

Güngören'de Aile Sağlığı Merkezi'nde Taşkınlık Olayı

Güngören'de, ehliyet raporu almak amacıyla gittiği Aile Sağlığı Merkezi'nde taşkınlık çıkaran ve hakaret ile tehditte bulunan R.K. (39), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Dün, Güven Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'ne giden zanlı, aile hekiminin kan vermesi gerektiğini bildirmesi üzerine öfkelendi. Bunun üzerine masanın üzerindeki eşyaları etrafa savuran R.K., hakaret ve tehditte bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, R.K.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlı, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Bu olay, toplumda aile sağlığı hizmetlerinin sunumu sırasında yaşanan gerginliklerin bir örneğini oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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