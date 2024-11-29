Gürcistan'da AB'ye Katılım Müzakereleri Protesto Ediliyor

Protestolar Tiflis'te Devam Ediyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararı, halk arasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Protestolar, bu kararın ardından ikinci gününde de sürüyor.

Tiflis'te Binlerce Kişi Sokağa Çıktı

Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, hükümetin kararını haykırarak protesto etti. Gece saatlerinde bir araya gelen kalabalık, Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, parlamento binasının güvenlik kameralarının kablolarını ateşe verirken, binanın girişine demir bariyerlere taş ve çeşitli cisimler atarak öfke dolu tepkilerini gösterdi. Güvenlik güçleri, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak durumun kontrol altında tutulmaya çalışıldığını bildirdi. Bazı zamanlarda polis ile göstericiler arasında tartışmalar yaşandı.

Diğer Şehirlerde de Gösteriler Düzenlendi

Tiflis'in yanı sıra, Gürcistan'ın diğer şehirlerinde de benzer protestolar düzenlendi. Tiflis'teki gösteriler ise hala devam ediyor.

Kobakhidze’den AB’ye Şantaja Son Verin Çağrısı

Kobakhidze, müzakerelerin askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada, Avrupalı siyasetçilerin ülkesine şantaj yaptığını belirterek, "Tüm bu konularda şantaja son verin. (AB) Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım," ifadelerini kullandı.

Başbakan, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini ve AB parası ile ülkeye şantaj yaptığını söylemişti. Bu nedenle AB ile müzakerelerin başlatılması konusunun 2028 yılına kadar gündeme alınmayacağı belirtildi.

Seçim Usulsüzlükleri ve Yeni Gelişmeler

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yenilenmesini talep etti. Kobakhidze'nin bu kararından sonra muhalefet, Tiflis'te protestolar düzenlemeye başladı.

Göstericilerin parlamento binasının bir tarafını kuşatma çabasıyla polisle arbede meydana geldi. Güvenlik güçleri, duruma müdahale etmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olaylar sırasında 32 polisin yaralandığını ve 43 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

AB'ye Katılım Sürecinde Duraklama

Gürcistan, Mart 2022'de AB üyeliği için başvurdu ve Aralık 2023'te aday ülke statüsü elde etti. Ancak, ülkede tartışmalara neden olan 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB'ye katılım süreci Temmuz ayında durdurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararının ardından başlayan protesto gösterileri ikinci gününde de devam etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararının ardından başlayan protesto gösterileri ikinci gününde de devam etti.