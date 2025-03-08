Hamas, Husilerin İsrail'e 4 Gün Süre Tanımasını Destekledi

Hamas'tan Husilerle İlgili Açıklama

Hamas, Yemen'deki Husilerin Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail'e 4 gün süre tanımasını takdirle değerlendirdi. Bu çerçevede yapılan yazılı açıklamada, Husilerin şartlı olarak yardım ve ticaretin Gazze'ye geçişine izin vermemesi halinde deniz operasyonlarına başlayacakları uyarısında bulundukları belirtildi.

Husilerin Kararı ve Filistin Bağları

Açıklamada, Husilerin aldıkları bu "cesur" kararın, Yemen halkı ile Filistin ve Kudüs arasındaki derin bağlılığı ortaya koyduğu vurgulanarak, bu desteğin Gazze Şeridi'nde 15 ay süren savaş boyunca sürdürdükleri yardımların bir yansıması olduğu ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, İsrail'in sınır kapılarını kapatarak Gazze'ye yardım akışını engellemekteki suçuna karşı derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Ayrıca, tüm Arap ve İslam halklarına da Gazze'deki kardeşlerine destek vererek ablukanın kırılması için etkili adımlar atmaları gerektiği hatırlatıldı.

Husilerin Lideri Husi'nin Açıklamaları

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı bir televizyon konuşmasında İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uymamakla suçladı. "Düşman İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamında taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır," diyen Husi, İsrail'in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılmasına yönelik anlaşmaları yerine getirmediğini ifade etti.

Deniz Saldırıları Uyarısı

Husi, İsrail'in Gazze'de aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediğini vurguladı. Yemen'deki Husilerin, 2023 Kasım ayında başlayan "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'deki İsrail'e ait kargo gemilerine de füzelerle saldırmaya başladıkları biliniyor.

İsrail'in yardımları engellemeye devam etmesi durumunda deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını belirten Husi, arabuluculara 4 gün süre tanıdıklarını açıkladı. Eğer bu süre zarfında İsrail, yardım girişlerini engellemeye devam edecek olursa, planladıkları deniz saldırılarına geçeceklerini ifade etti.