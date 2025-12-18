DOLAR
Hatay Otobanında Devrilen Tır Alev Aldı: 2 Ölü, Anguslar Yola Saçıldı

Hatay - Adana otobanı Dörtyol'da devrilen tır alev aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, tırdaki anguslar otobana dağılarak kazalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:26
Kaza ve İlk Müdahale

Kaza, Hatay - Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan 63 ADM 974 plakalı tır, kaza sonrası alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda tırda bulunan M.H. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Anguslar Yola Saçıldı, Trafikte Tehlike Oluştu

Kaza sırasında tırda taşınan anguslar araçtan kaçtı ve otobana dağıldı. Otobana yayılan anguslar, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı ve çeşitli kazalara neden oldu. Hayvanları yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Olayla ilgili çalışmalar ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahaleler devam ediyor.

