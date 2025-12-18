DOLAR
Huzursuz Bağırsak (IBS) Uyarısı: Karın Ağrısı, Şişkinlik ve Gaz Belirtisi Olabilir

Doç. Dr. Fuat Ekiz, karın ağrısı, şişkinlik ve gazın huzursuz bağırsak (IBS) habercisi olabileceğini; 3 aydan uzun şikayette uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) uyarısı

Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi yakınmaların sık görüldüğünü ve sıklıkla ihmal edildiğini belirterek, bu şikayetlerin huzursuz bağırsak sendromu (IBS) belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Her karın ağrısı masum değil

Doç. Dr. Fuat Ekiz, IBS'nin bağırsaklarda yapısal bir hasar olmadan gelişen fonksiyonel bir hastalık olduğunu belirtti. Hastaların genellikle karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal ya da kabızlık yakınmalarıyla başvurduğunu, bu belirtilerin çoğu zaman psikolojik kaynaklı sanılarak ihmal edildiğini söyledi. IBS kronik bir hastalık olup yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Stres tek neden değil

Stresin belirtileri alevlendiren bir faktör olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ekiz, ancak bunun tek neden olmadığını ifade etti. Genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıkları, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler ve geçirilmiş enfeksiyonlar gibi etkenlerin de rol oynayabileceğini belirterek, hastalığın sadece psikolojik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Tedavi hastaya özel planlanmalı

IBS tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ekiz, tedavi yaklaşımının hastanın semptomlarına, yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına göre belirlendiğini aktardı. Uygulanabilecek yöntemler arasında diyet düzenlemesi, gaz yapan ve bağırsak hareketlerini etkileyen gıdaların azaltılması, gerekirse probiyotik ve lif takviyeleri, stres yönetimi ve düzenli egzersiz yer alıyor.

Ne zaman uzmana başvurmalı?

Hastalığın dalgalı bir seyir izleyebildiğini hatırlatan Doç. Dr. Ekiz, karın ağrısı, gaz, şişkinlik veya dışkılama değişiklikleri 3 aydan uzun sürüyorsa mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguladı. Erken tanının hastalığın kontrolünü kolaylaştırdığını ve gereksiz endişe ile yanlış tedavilerin önüne geçtiğini belirtti.

Dengeli beslenme ve hareketli yaşam önemli

Bağırsak sağlığını korumada dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve stres kontrolünün önemine dikkat çeken Doç. Dr. Fuat Ekiz, vatandaşları yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilinçlenmeye çağırdı.

