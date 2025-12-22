DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

Köşk Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Ilıdağ Mahallesi'nde planlanan sağlık ocağının temeli atıldı; en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:45
Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

Köşk Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle

Köşk Belediyesi tarafından Ilıdağ Mahallesi’nde yapımı planlanan sağlık ocağının temeli törenle atıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesi kırsal Ilıdağ Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen proje, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu hayata geçirildi ve mahalle tarafından memnuniyetle karşılandı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirterek, belediye tarafından inşa edilen sağlık ocağının ilk betonunun dökülmesinin kendilerine nasip olduğunu ifade etti. Güler, yeni sağlık ocağının en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini ve projenin ilçe, mahalle ve vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak olan sağlık ocağının tamamlanmasıyla birlikte Ilıdağ Mahallesi’nde önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağı kaydedildi.

KÖŞK BELEDİYESİ TARAFINDAN ILIDAĞ MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN SAĞLIK OCAĞININ TEMELİ...

KÖŞK BELEDİYESİ TARAFINDAN ILIDAĞ MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN SAĞLIK OCAĞININ TEMELİ ATILDI.

KÖŞK BELEDİYESİ TARAFINDAN ILIDAĞ MAHALLESİ’NDE YAPIMI PLANLANAN SAĞLIK OCAĞININ TEMELİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilal Erdoğan'dan 'Filistin Yürüyüşü' Çağrısı: 'İnsanlık İttifakı' Vurgusu
2
Menemen’in 95 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor: Kent Müzesi Hükümet Konağı’nda
3
Demirci'de 112 Acil Sağlık İstasyonu 3'e Yükseldi
4
Taşköprü Belediyesi Hastane Otoparkını Sıcak Asfaltla Yeniledi
5
Ankara Sincan Yenikent’te Su Kesintisi Tepkileri: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
6
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
7
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi