Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

Köşk Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle

Köşk Belediyesi tarafından Ilıdağ Mahallesi’nde yapımı planlanan sağlık ocağının temeli törenle atıldı.

Aydın’ın Köşk ilçesi kırsal Ilıdağ Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen proje, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu hayata geçirildi ve mahalle tarafından memnuniyetle karşılandı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ilıdağ Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacın giderildiğini belirterek, belediye tarafından inşa edilen sağlık ocağının ilk betonunun dökülmesinin kendilerine nasip olduğunu ifade etti. Güler, yeni sağlık ocağının en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini ve projenin ilçe, mahalle ve vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni etti.

Mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak olan sağlık ocağının tamamlanmasıyla birlikte Ilıdağ Mahallesi’nde önemli bir eksikliğin giderilmiş olacağı kaydedildi.

