MİT, DEAŞ'ın 'Yahya' Kodlu İntihar Eylemcisi Mehmet Gören’i Yakalayarak Türkiye’ye Getirdi

MİT, DEAŞ'a bağlı 'Yahya' kodlu yöneticiyi yakalayarak ülkeye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ bünyesindeki sözde yöneticilerden ve örgüt adına intihar eylemi yapmakla görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Operasyon ve tespitler

MİT tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın varlığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu şahsın DEAŞ Horasan Vilayeti (ISKP) içinde aktif görev aldığı ve zamanla yöneticiliğe yükseldiği belirlendi.

Araştırmalarda, Gören'in geçmişte Türkiye'den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve daha önce yakalanıp Türkiye'ye getirilen Abu Yasir el Türki kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Gören hakkında ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivillere yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiğine dair bilgilerin elde edildiği kaydedildi. Güvenlik kaynakları, Gören'in Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğunu ve gerçekleştirilen hassas çalışmalarla güncel konumunun tespit edildiğini bildirdi.

İfade ve elde edilen güvenlik kazanımları

Sınır ötesinde yürütülen kritik operasyonla yakalanan Yahya kod adlı Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından ele geçirilerek Türkiye'ye getirildi. Teröristin ifadelerinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlere ve örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere kendisine verilen görevlere dair bilgiler verdiği öğrenildi.

MİT yetkilileri, yürütülen çalışmalar sayesinde DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının engellendiğini, örgütün unsur kazanım mekanizmalarının deşifre edildiğini ve planlanan eylemlere ilişkin kritik bilgilerin ele geçirildiğini bildirdi.

