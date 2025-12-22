Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı

Sosyal belediyecilik uygulaması kente sıcaklık getiriyor

Aydın’da havaların soğumasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ve pazar esnafına sıcak çorba ikramına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vizyonuyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, kış mevsiminin gelmesiyle tüm ilçelerde kurulan pazar alanlarında gerçekleştirilen ikram, soğuk havalarda vatandaşların ve esnafın içini ısıtıyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaştırılan ikram, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamanın bu yıl da devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

