DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kışla birlikte ilçelerde pazar alanlarında vatandaş ve esnafa sıcak çorba ikramına başladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:54
Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı

Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı

Sosyal belediyecilik uygulaması kente sıcaklık getiriyor

Aydın’da havaların soğumasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara ve pazar esnafına sıcak çorba ikramına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vizyonuyla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, kış mevsiminin gelmesiyle tüm ilçelerde kurulan pazar alanlarında gerçekleştirilen ikram, soğuk havalarda vatandaşların ve esnafın içini ısıtıyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaştırılan ikram, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamanın bu yıl da devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SICAK ÇORBA İKRAMINA...

AYDIN'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SICAK ÇORBA İKRAMINA BAŞLADI.

AYDIN'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SICAK ÇORBA İKRAMINA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da kırsal afet konutlarında çalışmalar sona yaklaştı
2
Niğde'de Trafik Sorunu Bitiyor: İlhanlı Mahallesi Demiryolu Alt Geçidi Geliyor
3
Beyoğlu'nda İlk Rubik Küp Turnuvası: 2x2x2 ve 3x3x3'te Kıyasıya Rekabet
4
Kırklareli İl Encümeni Toplantısı: Yatırımlar ve Hizmet Verimliliği Masaya Yatırıldı
5
Aydın Büyükşehir'den Sıcak Çorba İkramı Başladı
6
Melikgazi Belediyesi 2025'te 780 İşletmeye Ruhsat Verdi
7
Bozdoğan'da Sis Etkili: Görüş 5-10 Metreye Düştü

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi