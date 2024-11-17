İlkokul Öğrencileri Depremlerde Ses Olmak İçin 'Can Düdüğü' Üretiyor

İlkokul Öğrencileri Depremde Ses Olmak İçin 'Can Düdüğü' Üretiyor

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber örnek davranış sergiliyor" açıklamasında bulundu.

Maltepe'deki Binbaşı Necati Bey İlkokulu öğrencileri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların seslerini duyuramamasından etkilenerek sınıf öğretmenleri rehberliğinde deprem düdüğü üretmeye başladı. Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alması nedeniyle depreme karşı hazırlıklı olmak oldukça önemli.

Deprem Farkındalığı ve Düdük Tasarımı

Bu kapsamda öğrenciler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde, enkaz altında kalanların seslerini duyuramamasından etkilenerek deprem düdüğü üretmek için ilk adımları attı. Tasarım ve 3D yazıcı ekibi olarak iki gruba ayrılan öğrenciler, mısır ve şeker kamışından düdükler yapmaya başladılar.

Sınıf öğretmeni Alparslan Ceylan, öğrencilerin deprem düdüğü yapma fikrinin izledikleri farkındalık videolarından etkilendiğini belirterek, "Can düdük" olarak adlandırdıkları bu düdüklerin acil durumlarda, deprem, sel, tsunami ve hortum gibi doğal afetler için üretildiğini ifade etti.

Doğaya Duyarlı Tasarım

Düdüklerin, insan sağlığına zararsız mısır ve şeker kamışından yapılmış PLA filamenti kullanılarak üretildiğini aktaran Ceylan, "Plastik kullanımını azaltma gayretindeyiz, çünkü plastiğin alternatifleri var" diyerek doğaya duyarlılıklarını vurguladı.

Öğrenciler, düz bir düdük üretimi yaparken, ses, dayanıklılık ve ışık gibi unsurları da göz önünde bulundurarak zorlu bir süreçle karşılaştı. Ceylan, "Düdüğümüzü fosforlu malzemeyle ürettik, gündüz ışık aldığında dar alanda kendini gösterecek şekilde tasarladık" şeklinde ekledi.

Yardım Taleplerinde Yeni Bir Araç

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türkiye'nin deprem konusunda çocukları bilinçlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bu sayede öğrencilerin ürettikleri can düdüklerini üfleyerek yardım talebinde bulunabilecekler" değerlendirmesinde bulundu. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte gösterdikleri çaba ve yaratıcılığın takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Binbaşı Necati Bey İlkokulu öğrencilerinin geliştirdiği bu proje, sadece yaratıcılığı teşvik etmekle kalmayıp, deprem anında hayatta kalma şansını artırmada da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.