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Irak, Lübnan'a Tıbbi Yardım Gönderdi

Irak, Lübnan'a tıbbi malzeme ve yardım ulaştırdı. Çatışmalar nedeniyle artan acil ihtiyaçlara yanıt veriliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 17:20
Irak, Lübnan'a Tıbbi Yardım Gönderdi

Irak'tan Lübnan'a Acil Yardım

Irak, Lübnan'ın artan acil ihtiyaçlarına karşılık olarak, tıbbi malzeme ve yardım gönderdi. Yardımlar, başkent Beyrut'ta bulunan Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı'na ulaştı.

Yardımın İçeriği ve Önemi

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyurulan habere göre, Irak'tan gönderilen bu yardım, son bir hafta içinde yapılan ikinci sevkiyat. Siparişte, çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan patlatılması gibi olayların ardından sağlık hizmetlerine acil destek sağlamak hedefleniyor.

Güvenlik Sorunları ve Çatışmalar

Son günlerde İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında yaşanan çatışmalar, gerginliği artırmış durumda. 20 Eylül tarihinde gerçekleşen bir hava saldırısında 3’ü çocuk, 7’si kadın 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, bu saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlardan İbrahim Akil’in de bulunduğu 15 üyesinin öldüğünü açıkladı.

17-18 Eylül tarihleri arasında yaşanan çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması olayında ise toplam 76 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler, Irak'ın yardım gönderme kararını büyük bir önemle karşılanmasına neden oldu.

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