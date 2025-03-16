Isparta'da Annesinin Şiddetine Maruz Kalan Çocuk Koruma Altına Alındı

Isparta'da annesi tarafından şiddet gören çocuk, devlet korumasına alındı; anne hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:49
Isparta'da Annesinin Şiddetine Maruz Kalan Çocuk Koruma Altına Alındı

Isparta'da 6 ay önce annesi tarafından şiddet uygulanan bir çocuk, devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili anne hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da yaşayan K.Ö, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülerde, K.Ö.'nün çocuğuna şiddet uyguladığı net bir şekilde görünüyordu.

Olayla ilgili bir gazetecinin yaptığı ihbar üzerine, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Aile içi Büro Amirliği, K.Ö. hakkında gerekli adli işlemleri sürdürüyor.

Şiddet uygulanan çocuk ise, Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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