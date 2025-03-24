İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sonucunda en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında son esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Ahmed Velid Haşşan da bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altında yer alan Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Filistin halkına yönelik saldırılarını artırarak gözaltı ve baskınlarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Batı Şeria'nın birçok kentine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, aralarında eski tutukluların da olduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Bunların arasında Cenin kentinden Ahmed Velid Haşşan’ın ismi öne çıkıyor. Açıklamada, İsrail ordusunun son haftalarda Cenin ve Tulkerim gibi mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda toplam 710 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattığı kaydedildi. 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu süre zarfında, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile bölgede yaşayan Filistinlilerin başlattığı çatışmalarda 167'si çocuk olmak üzere toplam 937 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.