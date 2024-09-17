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İsrail'de Muhalefetten Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Benny Gantz, Savunma Bakanı'nın görevden alınacağı iddialarına tepki gösterdi ve güvenlik tehditleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:35
İsrail'de Muhalefetten Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

İsrail'de Siyasi Gerginlik Artıyor

İsrail'de muhalefet lideri Benny Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın olası görevden alınması hakkında Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi.

Güvenlik İhmali Suçlamaları

Gantz, "İnsanların hayatları ve ulusların geleceği tehlikedeyken, onlar siyasi bekasını korumakla meşgul" diyerek, siyasi kararların güvenliği nasıl tehlikeye attığını vurguladı. Söz konusu durumun, yakın zamanda Hizbullah'a karşı geniş çaplı bir askeri harekata hazırlanıldığı bir dönemde meydana gelmesinin ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti.

Askerlik Yasasında Tartışmalar

Gantz, "Savunma Bakanı'nın zorunlu askerlikten muaf tutulmasına izin veren yasa tasarısına karşı çıkmasının ardından görevden alınmasının yasanın ahlaki ihlali olduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı. Bu durum, Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudileri memnun etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Medya ve Kamuoyu Tepkileri

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alarak yerine Umut Partisi lideri Gideon Saar'ı atayacağı iddiası gündeme otururken, bu durum ülkede farklı siyasi kesimlerin tepkisini çekti. Savunma Bakanı Gallant, daha önce Haredi Yahudilerin zorunlu askerlik hizmeti hakkında, "Ordu için daha fazla askere ihtiyaç var" demişti.

Bu gelişmeler, İsrail'deki siyasi arenada büyük bir tartışma yaratan güvensizlik ve güvenlik kaygılarını artırıyor.

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