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İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Alıkoyma İddiaları

İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde erkek sağlık personeli ve hastaları alıkoydu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:07
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Alıkoyma İddiaları

İsrail'in Alıkoyma Faaliyetleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde İsrail askerlerinin uyguladığı alıkoyma faaliyetleri gündeme damga vurdu.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İsrail ordusu hastanedeki tüm erkek sağlık personelini alıkoyarken, bazı hasta ve yaralıların da benzer şekilde alıkonulduğu ifade edildi.

Kadın Personel ve Hasta Durumu

Ayrıca, hastanedeki kadınların da bir odada aç ve susuz bir şekilde tutulduğu bildirildi.

Uluslararası Çağrı

Bakanlık, mevcut durumu düzeltebilmek için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan acil müdahalede bulunmalarını talep etti.

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