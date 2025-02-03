İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Eğitim Sistemini Tehdit Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Eğitim Sistemine Saldırısı Eleştiriliyor

Birleşmiş Milletler Eğitim Hakkı Özel Raportörü Farida Shaheed, Gazze'de yaşanan olayları yakından inceleyerek kritik bir değerlendirmede bulundu. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların, eğitim sistemine yönelik kasıtlı bir yok etme girişimi olduğunu ifade etti.

'Scholasticide' Kavramı ve Eğitim Hakkı

Shaheed, bu durumu "scholasticide" yani eğitim kırımı olarak tanımlayarak, eğitim sisteminin tamamen yok edilmeye çalışıldığını vurguladı. Uzmanlar, bu tahribatın sadece mevcut değil, aynı zamanda gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekiyor.

Gazze'deki mevcut durum, halkın eğitim hakkının ihlali olarak değerlendiriliyor. Eğitim sisteminin tahrip edilmesi, bölgedeki gençlerin geleceğini tehdit ederken, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar bu krize çözüm bulmak için çaba harcıyor.