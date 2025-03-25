İsrail Ordusu Suriye'de Çatışmaya Girdi: Siviller Hedef Alındı

İsrail ordusu, Suriye'de askerlerine ateş açıldığını iddia ederek çatışmaya girdi. Saldırılar sonucunda sivil kayıplar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:19
İsrail Ordusu Suriye'de Çatışmaya Girdi: Siviller Hedef Alındı

İsrail Ordusu Suriye'deki Çatışmaları Açıkladı

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde askerlerine ateş açıldığını öne sürerek çatışmaya girdiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güneyindeki çatışmalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Askerlerin karşılık vermesi sonrasında karşı taraftan isabet kaydedildiği ifade edildi. Söz konusu çatışmanın ardından, İsrail ordusu Suriye'deki askeri bölgelere ve sivil yerleşimlere havadan ve karadan saldırılar gerçekleştirmeye devam etti.

İsrail'in hava saldırıları

İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenledi. Bu saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiği, birçok sivilin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail uçakları dün gece Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurdu. Daha önce, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne hava saldırıları düzenlenmişti.

İsrail'in İşgal Politikaları

İsrail, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde işgalini derinleştirerek, burada bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etti. İsrail birlikleri, bu ilerlemeyle başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmış durumda.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek, Suriye’nin egemenliğine aykırı şekilde bölgenin silahsızlandırılmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği