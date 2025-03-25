İsrail Ordusu Suriye'de Çatışmaya Girdi: Siviller Hedef Alındı

İsrail Ordusu Suriye'deki Çatışmaları Açıkladı

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde askerlerine ateş açıldığını öne sürerek çatışmaya girdiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güneyindeki çatışmalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Askerlerin karşılık vermesi sonrasında karşı taraftan isabet kaydedildiği ifade edildi. Söz konusu çatışmanın ardından, İsrail ordusu Suriye'deki askeri bölgelere ve sivil yerleşimlere havadan ve karadan saldırılar gerçekleştirmeye devam etti.

İsrail'in hava saldırıları

İsrail, bu sabah saatlerinde Suriye'nin Dera ilinin kuzeybatısındaki Kuye köyüne top ve tank atışları düzenledi. Bu saldırılarda 5 sivilin hayatını kaybettiği, birçok sivilin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, İsrail uçakları dün gece Humus ilindeki Tedmur ve T4 askeri hava üslerini vurdu. Daha önce, 22 Mart'ta da Humus ilinde T4 Askeri hava üssüne hava saldırıları düzenlenmişti.

İsrail'in İşgal Politikaları

İsrail, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde işgalini derinleştirerek, burada bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etti. İsrail birlikleri, bu ilerlemeyle başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmış durumda.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vererek, Suriye’nin egemenliğine aykırı şekilde bölgenin silahsızlandırılmasını talep etti.