İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi: Başkanlık Sarayı ve Tesisler Hedefte

İsrail savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırdı; Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke, iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu vuruldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:32
İsrail Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi: Başkanlık Sarayı ve Tesisler Hedefte

İsrail'in Sana'ya hava saldırısı

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Olayla ilgili bilgiler İsrail ordu radyosu ve askeri kaynaklar tarafından paylaşılırken, yerel haber ajansları da saldırıyı doğruladı.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusunun açıklamasına göre savaş uçakları, İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'ya yönelik hava harekâtı gerçekleştirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehirde büyük bir patlama kaydedildi.

Askeri yetkililer, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposu'nun hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu elektrik santrallerinin Husilerin "askeri faaliyetleri" için önem taşıdığı öne sürüldü.

İsrailli askeri kaynaklar saldırının jetler ve yakıt ikmal uçakları dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine savaş uçağıyla gerçekleştirildiğini ve 4 hedefe 30'dan fazla mühimmat atıldığını belirtti.

Netanyahu ve komuta merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Sana'ya düzenlenen hava saldırılarını Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti. İsrail Savunma Bakanlığı, söz konusu yetkililerin merkezdeki anlarına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Husiler ve yerel doğrulama

Yemen'deki Husilere ait SABA haber ajansı ile El-Mesira televizyonu da İsrail'in Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Yerel kaynaklar saldırılarda Sana'nın merkezinde bir yakıt istasyonu ile güneyinde bir elektrik santralinin hedef alındığını aktardı. Görgü tanıkları şehirde şiddetli patlama sesleri duyduklarını bildirdi.

Husilerin İsrail'e fırlattığı füze iddiası

İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Yemen'deki Husilerin cuma gecesi İsrail'e fırlattığı balistik füzenin misket bombası taşıdığı öne sürüldü. Açıklamada, Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan balistik füze başlığı kullandığı iddia edilerek, hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olduğu kaydedildi.

Husiler cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmış, Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çaldığı, Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığı bildirilmişti. İsrail ordusu ise füzenin ülkenin orta kesimlerine doğru fırlatıldığını ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu açıkladı.

Bağlam

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

