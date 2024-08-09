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İsrailli Bakan, Ara Bulucu Ülkelerin Ateşkes Çağrısını 'Tehlikeli Tuzağa' Benzetti

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD, Mısır ve Katar'ın ateşkes çağrısını tehlikeli bir tuzak olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:08
İsrailli Bakan, Ara Bulucu Ülkelerin Ateşkes Çağrısını 'Tehlikeli Tuzağa' Benzetti

İsrailli Bakan'dan Tartışmalı Yorum

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ara bulucu ülkeler olan ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama ve Hamas ile esir takası konusundaki çağrılarının, "tehlikeli bir tuzak" olduğunu öne sürdü.

Ortak Açıklama ve Çağrılar

Geçtiğimiz günlerde ABD, Mısır ve Katar, ortak bir açıklama yaparak, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakerelerin 15 Ağustos’ta Kahire veya Doha'da yeniden başlaması gerektiğini vurgulamışlardı.

Smotrich'in Endişeleri

Smotrich, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ara bulucu ülkelerin önerilerinin düşündürücü olduğunu belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan bu çağrıya kapılmamasını istedi. Özellikle esir takasına ilişkin belirlediği "kırmızı çizgilerden" ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hamas ile Mücadele Vurgusu

Smotrich, ayrıca Hamas'ın yok edilmeden Gazze'ye yönelik askeri operasyonların durdurulmasına karşı olduğunu yineleyerek, ara bulucu ülkelerin İsrail’i, "teslimiyet anlamına gelen" bir mutabakata zorladığını savundu.

Bu açıklamalar, bölgedeki gerginliğin artmasına ve tarafların daha dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerektiği yönündeki beklentilerin yükselmesine neden olabilir.

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