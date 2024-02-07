İstanbul’da barajlarda son durum! İSKİ verilerine göre doluluk oranı son yılların rekorı kırıldı

İstanbul’da son zamanlarda etkili olan yağışlar, baraj doluluk oranlarını yükseltti. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul’da barajlardaki su miktarı yüzde 16’ya kadar düşmüştü. İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 72.85’e ulaştı

İstanbul’da barajlarda son durum! İSKİ verilerine göre doluluk oranı son yılların rekorı kırıldı
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İstanbul'da yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyelerinde artış devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentteki barajların ortalama doluluk oranı %72.85'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve düşük yağışlar, İstanbul'un barajlarını kuruma noktasına getirmişti. Ancak son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yeniden artış gösterdi.

İSKİ'nin verilerine göre, 7 Şubat itibarıyla İstanbul'daki bazı barajların doluluk oranları şu şekilde:

- Alibey Barajı: %76.5

- Büyükçekmece Barajı: %69.96

- Darlık Barajı: %88.1

- Istrancalar Barajı: %66.23

- Kazandere Barajı: %60.84

- Elmalı Barajı: %91.71

- Ömerli Barajı: %87.93

- Pabuçdere Barajı: %45.77

- Sazlıdere Barajı: %51.28

- Terkos Barajı: %64.72

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