İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Davası İkinci Duruşması Ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk etmek suretiyle ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 47 sanığın duruşmasının ikinci oturumu, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, adliyenin konferans salonunda gerçekleştirdiği duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, mahkeme heyeti, bir sanık avukatının yaptığı "reddihakim" talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti, ancak sanık avukatları, ret kararına itiraz haklarının bulunduğunu belirterek duruşmanın devam edemeyeceğini ifade etti.

Sanık avukatı Burak Mengü, "Bu yapılan, yasalara ve usule aykırıdır. Heyetinizi yeniden reddediyorum." diyerek itirazda bulundu. Durumun bu şekilde devam etmesi üzerine mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinden vazgeçti ve sanıkların tahliye taleplerini almaya başladı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Fırat Sarı, önceki duruşmada herkesin konuşmasını dinlediğini, ama kendisini 'bebek katili' ya da 'dolandırıcı' olarak görmediğini vurguladı. Sarı, "Medya gerçek dışı haberler yapıyor. Benim şu an özgür yargılanma hakkım yok. Neredeyse sadece uzaylılara hizmet etmediğim kaldı" şeklinde ifadeler kullandı.

Bunun yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, davanın seyrine ilişkin adliye önünde açıklamalarda bulundu. Saip, "Piyasalaşmış sağlık sisteminin kurbanı ailelerin, bebeklerin, zor koşullara rağmen etik değerlerden vazgeçmeden mesleğini yapmaya çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.