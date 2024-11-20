İtalya'da Sağlık Çalışanları 24 Saatlik Grev İle Hükümete Tepki Gösterdi

İtalya'da Sağlık Çalışanlarından Anlamlı Eylem

İtalya, 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayrılması üzerine sağlık çalışanları ülke genelinde 24 saatlik bir grev başlattı.

Protestolar ve Grev Katılımı

Ulusal basındaki haberlere göre, sendika ve meslek odalarının çağrısıyla doktorlar ve hemşireler, hükümetin bütçedeki sağlık payının yetersizliğini protesto etmek ve hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliğini savunmak için bu eylemi gerçekleştirdi. Grevde, ülke genelinde katılım oranı yüzde 85 civarında gerçekleşti.

Acil Durum Hizmetleri ve Operasyon Ertlemeleri

Eylem süresince acil durumdaki hastalar için hizmetler garanti altına alındı. Ancak, sağlık çalışanları nedeniyle 15 binin üzerinde operasyon ile 100 bin muayenenin ertelenme riski bulunduğu bildirildi.

Roma'da Miting

Grev kapsamında 500'ü aşkın sağlık çalışanı, başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda toplanarak miting düzenledi. Katılımcılar, hastanelerde sağlık personeline daha fazla saygı gösterilmesi talebinde bulundular ve İtalyanca "saygı" yazılı dövizler taşıdılar.

Hükümetten Açıklama

Sağlık sektörü temsilcileri ve muhalefet, hükümete yönelik 2025 bütçesinde sağlık alanına az kaynak ayrıldığı eleştirilerinde bulunurken, Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin ulusal sağlık hizmetlerine benzeri görülmemiş bir kaynak sağladığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İtalya'da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayırdığı gerekçesiyle ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı. Grev nedeniyle 500'ü aşkın sağlık çalışanı da başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda miting düzenledi.

İtalya'da sağlık çalışanları, hükümetin 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayırdığı gerekçesiyle ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı. Grev nedeniyle 500'ü aşkın sağlık çalışanı da başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda miting düzenledi.